PTC Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PTC Industries hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,47 INR gegenüber 3,44 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1,92 Milliarden INR gegenüber 971,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at