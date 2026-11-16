PTC Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PTC Industries präsentierte am 14.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 22,20 INR gegenüber 12,10 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 80,00 Prozent auf 2,24 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at