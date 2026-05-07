PTC Aktie
WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009
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07.05.2026 05:03:30
PTC Stock Surges Over 7% Overnight: Why Is It Moving?
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