PTC Aktie
WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009
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29.04.2026 20:48:28
PTC Therapeutics Stock Sinks As Pivotal Data Fails To Calm Sellers
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Nachrichten zu PTC Inc
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28.04.26
|S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PTC von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.04.26
|S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PTC von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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21.04.26
|Erste Schätzungen: PTC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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14.04.26
|S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PTC-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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07.04.26
|S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PTC von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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31.03.26
|S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PTC von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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24.03.26
|S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel hätte eine Investition in PTC von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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17.03.26
|S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PTC von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu PTC Inc
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|PTC Inc
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|PTC Therapeutics Inc
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