PTC Therapeutics Aktie
WKN DE: A1W0MW / ISIN: US69366J2006
|
03.12.2025 21:36:23
PTC Therapeutics Swings to a Profit on $211 Million in Revenue — Is This Why a Major Fund Just Invested $32 Million?
PTC Therapeutics (NASDAQ:PTCT) saw California-based Palo Alto Investors increase its position by 456,144 shares in the third quarter, adding approximately $33.1 million in value, according to a November 14 SEC filing.Palo Alto Investors disclosed a significant purchase of PTC Therapeutics in its quarterly Form 13-F filed with the Securities and Exchange Commission (SEC) on November 14. The fund boosted its position by 456,144 shares versus the previous quarter, bringing its total to 862,613 shares, with a reported market value of $52.9 million as of September 30.The purchase raises the fund's PTCT stake to 9.8% of its $540.4 million in reportable U.S. equity assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PTC Therapeutics Incmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: PTC Therapeutics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: PTC Therapeutics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: PTC Therapeutics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)