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06.11.2026 06:31:28
PTC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
PTC hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD gegenüber 2,94 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 673,3 Millionen USD – eine Minderung von 24,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 893,8 Millionen USD eingefahren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 8,93 USD. Im Vorjahr hatte PTC 6,08 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,73 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,74 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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