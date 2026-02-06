PTC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PTC hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,680 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat PTC mit einem Umsatz von insgesamt 685,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 565,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21,36 Prozent gesteigert.

