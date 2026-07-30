PTCLA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PTCLA hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,160 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 103,82 Milliarden PKR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,75 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at