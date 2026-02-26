PTCLA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PTCLA hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,00 PKR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 PKR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat PTCLA 63,41 Milliarden PKR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 59,18 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,190 PKR vermeldet. Im Vorjahr waren -2,820 PKR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 251,73 Milliarden PKR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 219,78 Milliarden PKR in den Büchern standen.

