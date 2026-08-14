PTK Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PTK Acquisition ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PTK Acquisition die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 18,1 Millionen USD gegenüber 17,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at