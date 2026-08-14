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14.08.2026 06:31:29
PTK Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
PTK Acquisition ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PTK Acquisition die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 18,1 Millionen USD gegenüber 17,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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