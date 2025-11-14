PTK Acquisition gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PTK Acquisition hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PTK Acquisition -0,100 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 17,3 Millionen USD gegenüber 16,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at