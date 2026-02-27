PTK Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PTK Acquisition hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,45 Prozent auf 19,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,310 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,350 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 70,63 Millionen USD, während im Vorjahr 57,86 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at