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12.11.2026 06:31:28
PTK Acquisition legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
PTK Acquisition hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PTK Acquisition ein EPS von -0,070 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PTK Acquisition im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 17,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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