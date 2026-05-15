PTK Acquisition: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PTK Acquisition äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei PTK Acquisition ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 16,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at