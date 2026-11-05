PTL Enterprises präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PTL Enterprises präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,12 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 160,9 Millionen INR – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 160,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at