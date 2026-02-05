PTL Enterprises: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PTL Enterprises hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,67 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PTL Enterprises noch ein Gewinn pro Aktie von 0,630 INR in den Büchern gestanden.

PTL Enterprises hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 160,9 Millionen INR erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 160,9 Millionen INR erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at