PTT Exploration and Production: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PTT Exploration and Production hat am 31.01.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,66 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,640 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 57,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 63,19 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40,12 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,62 THB geschätzt. Der Umsatz war auf 62,67 Milliarden THB geschätzt worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 9,70 THB je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei PTT Exploration and Production ein Gewinn pro Aktie von 5,65 THB in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 234,63 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 167,42 Milliarden THB im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,23 THB und einem Umsatz von 214,22 Milliarden THB für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at