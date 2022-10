PTT Exploration and Production: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PTT Exploration and Production hat am 25.10.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 70,58 Prozent auf 100,22 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 58,75 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Experten hatten einen Gewinn von 5,05 THB je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 87,40 Milliarden THB erwartet.

Redaktion finanzen.at