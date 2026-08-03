PTT Exploration and Production gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PTT Exploration and Production hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

PTT Exploration and Production hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 SGD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,130 SGD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 3,78 Milliarden SGD gegenüber 2,80 Milliarden SGD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at