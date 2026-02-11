11.02.2026 06:31:28

PTT Exploration and Production gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PTT Exploration and Production stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,18 SGD. Im Vorjahresquartal hatte PTT Exploration and Production ebenfalls ein EPS von 0,180 SGD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,00 Milliarden SGD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,83 Milliarden SGD.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,600 SGD. Im letzten Jahr hatte PTT Exploration and Production einen Gewinn von 0,750 SGD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 5,43 Prozent auf 11,18 Milliarden SGD. Im Vorjahr hatte PTT Exploration and Production 11,83 Milliarden SGD umgesetzt.

