PTT Exploration and Production mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PTT Exploration and Production hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,85 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,41 THB je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PTT Exploration and Production in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 96,14 Milliarden THB im Vergleich zu 71,18 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at