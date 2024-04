PTT Exploration and Production: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PTT Exploration and Production hat am 26.04.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2024 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,81 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,86 THB je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PTT Exploration and Production in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 81,77 Milliarden THB im Vergleich zu 78,44 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,53 THB sowie einen Umsatz von 75,55 Milliarden THB belaufen.

Redaktion finanzen.at