PTT Exploration and Production: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PTT Exploration and Production äußerte sich am 30.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,04 THB, nach 4,87 THB im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,03 Prozent auf 84,37 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67,48 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at