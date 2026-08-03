PTT Exploration and Production stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PTT Exploration and Production hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,85 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,41 THB je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 96,14 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 71,18 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at