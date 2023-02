PTT Exploration and Production stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PTT Exploration and Production gab am 01.02.2023 die Zahlen für das am 31.12.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,14 THB gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 89,01 Milliarden THB geschätzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 16,74 THB beziffert. Im Vorjahr hatten 9,70 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 317,10 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 35,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 234,63 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 18,50 THB sowie einen Umsatz von 326,73 Milliarden THB prognostiziert.

Redaktion finanzen.at