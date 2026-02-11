11.02.2026 06:31:28

PTT Exploration and Production stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PTT Exploration and Production hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 4,41 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PTT Exploration and Production 4,61 THB je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,90 Prozent auf 70,37 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76,41 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 15,18 THB beziffert. Im Vorjahr hatte PTT Exploration and Production 19,86 THB je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat PTT Exploration and Production mit einem Umsatz von insgesamt 281,45 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 312,31 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um -9,88 Prozent verringert.

