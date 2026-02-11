11.02.2026 06:31:28

PTT Exploration and Production: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PTT Exploration and Production hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Mit einem EPS von 0,27 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als PTT Exploration and Production mit 0,270 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,19 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,920 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,13 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 3,27 Prozent auf 8,56 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte PTT Exploration and Production 8,85 Milliarden USD umgesetzt.

