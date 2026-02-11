|
PTT Exploration and Production zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PTT Exploration and Production hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,41 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,61 THB je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 70,37 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 76,41 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 15,18 THB gegenüber 19,86 THB im Vorjahr.
Der Umsatz wurde auf 281,45 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 312,31 Milliarden THB umgesetzt worden waren.
