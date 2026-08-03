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03.08.2026 06:31:29
PTT Exploration and Production zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PTT Exploration and Production hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 2,95 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 37,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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