PTT Exploration Production PCL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PTT Exploration Production PCL äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 6,85 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PTT Exploration Production PCL noch ein Gewinn pro Aktie von 3,41 THB in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat PTT Exploration Production PCL 96,14 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 71,18 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at