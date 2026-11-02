PTT Exploration Production PCL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PTT Exploration Production PCL äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,71 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,19 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 89,39 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,73 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at