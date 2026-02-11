PTT Exploration Production PCL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PTT Exploration Production PCL gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,41 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,61 THB je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,90 Prozent auf 70,37 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76,41 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 15,18 THB beziffert, während im Vorjahr 19,86 THB je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,88 Prozent zurück. Hier wurden 281,45 Milliarden THB gegenüber 312,31 Milliarden THB im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at