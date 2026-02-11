PTT Global Chemical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PTT Global Chemical hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,41 THB beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,610 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 93,01 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 133,29 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Verlust je Aktie von 1,403 THB sowie einem Umsatz von 101,85 Milliarden THB gerechnet.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,610 THB gegenüber -6,620 THB im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 487,58 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 608,55 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 3,086 THB geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 517,82 Milliarden THB taxiert.

Redaktion finanzen.at