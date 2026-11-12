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12.11.2026 06:31:28
PTT Global Chemical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
PTT Global Chemical hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PTT Global Chemical ein EPS von -0,730 THB je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat PTT Global Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 166,99 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,53 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 30,94 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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