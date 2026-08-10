PTT Global Chemical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PTT Global Chemical hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,50 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,850 THB erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat PTT Global Chemical 173,87 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 133,86 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at