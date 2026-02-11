|
11.02.2026 06:31:28
PTT Global Chemical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
PTT Global Chemical präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 2,89 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 26,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PTT Global Chemical 3,92 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
PTT Global Chemical vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,550 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,940 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat PTT Global Chemical 14,83 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 17,24 Milliarden USD umgesetzt worden.
