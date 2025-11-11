|
PTT Global Chemical gewährte Anlegern Blick in die Bücher
PTT Global Chemical hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,73 THB je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,280 THB je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PTT Global Chemical in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 127,53 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 150,63 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
* pro Trade? Hier informieren!
