PTT Global Chemical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PTT Global Chemical hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,51 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,610 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,94 Prozent auf 147,75 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 133,18 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at