PTT Global Chemical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PTT Global Chemical hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,73 THB. Ein Jahr zuvor waren -4,280 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,34 Prozent auf 127,53 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 150,63 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at