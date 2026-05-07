PTT Global Chemical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PTT Global Chemical hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PTT Global Chemical ein EPS von -0,090 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PTT Global Chemical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,67 Milliarden USD im Vergleich zu 3,92 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at