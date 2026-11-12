PTT Global Chemical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PTT Global Chemical hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,95 THB gegenüber -0,730 THB im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 166,99 Milliarden THB gegenüber 127,53 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at