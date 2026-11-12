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12.11.2026 06:31:28
PTT Global Chemical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
PTT Global Chemical hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,95 THB gegenüber -0,730 THB im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 166,99 Milliarden THB gegenüber 127,53 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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