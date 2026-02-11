PTT Global Chemical stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PTT Global Chemical hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,41 THB je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,610 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat PTT Global Chemical im vergangenen Quartal 93,01 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 30,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PTT Global Chemical 133,29 Milliarden THB umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -3,610 THB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PTT Global Chemical ein EPS von -6,620 THB in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 487,58 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 608,55 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at