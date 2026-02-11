11.02.2026 06:31:28

PTT Global Chemical stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PTT Global Chemical hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,41 THB je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,610 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat PTT Global Chemical im vergangenen Quartal 93,01 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 30,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PTT Global Chemical 133,29 Milliarden THB umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -3,610 THB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PTT Global Chemical ein EPS von -6,620 THB in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 487,58 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 608,55 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen