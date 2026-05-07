PTT Global Chemical stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PTT Global Chemical hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 THB. Im Vorjahresviertel waren -0,610 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 147,75 Milliarden THB gegenüber 133,18 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at