PTT Global Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PTT Global Chemical hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 2,50 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PTT Global Chemical -0,850 THB je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat PTT Global Chemical im vergangenen Quartal 173,87 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PTT Global Chemical 133,86 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at