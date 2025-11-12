PTT Global Chemical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PTT Global Chemical hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

PTT Global Chemical vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,73 THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,280 THB je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 127,53 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 15,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PTT Global Chemical 150,63 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at