PTT Global Chemical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PTT Global Chemical hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

PTT Global Chemical vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,41 THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,600 THB je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 93,01 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 30,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PTT Global Chemical 133,29 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 3,610 THB beziffert. Im Vorjahr hatte PTT Global Chemical ein Ergebnis je Aktie von -6,610 THB vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat PTT Global Chemical im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 19,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 487,58 Milliarden THB. Im Vorjahr waren 608,55 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at