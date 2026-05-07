PTT Global Chemical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PTT Global Chemical lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,51 THB gegenüber -0,610 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 147,75 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 133,18 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at