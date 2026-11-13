PTT Global Chemical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PTT Global Chemical hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1,95 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PTT Global Chemical -0,730 THB je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 166,99 Milliarden THB gegenüber 127,53 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at