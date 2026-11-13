PTT Global Chemical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PTT Global Chemical hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PTT Global Chemical noch ein Gewinn pro Aktie von -0,110 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat PTT Global Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 5,02 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 27,17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at