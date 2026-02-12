PTT Oil and Retail Business: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PTT Oil and Retail Business hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,250 THB je Aktie in den Büchern standen.

PTT Oil and Retail Business hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 155,54 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,90 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,940 THB beziffert. Im Vorjahr hatten 0,640 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 9,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 658,72 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 723,96 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at